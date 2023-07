Benzina incepe sa se scumpeasca in forta peste tot in lume, un semn rau pentru bancile centrale si guvernele care se lupta sa impinga in jos inflatia, scrie Bloomberg. Preturile energiei sunt unul din multiplii factori care au dus la cresterea dramatica a preturilor la nivel mondial.Preturile benzinei au atins un maxim pe noua luni in New York, trimitand unde de soc la pompe, cresteri inregistrandu-se si in Asia. Pietele benzinei sunt sub presiune la nivel mondial din cauza unei combinatii ... citeste toata stirea