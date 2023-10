Ucraina va primi sisteme de artilerie din partea tarii noastre si pilotii ucraineni vor fi inclusi in primul val de pregatire derulat in Centrul de instruire dedicat manevrarii avioanelor F16 din tara noastra, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, la finalul primei vizite oficiale pe care a efectuat-o ieri in Romania, vizita in cadrul careia s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, cu Nicolae Ciuca -presedintele Senatului, Alfred Simonis - presedintele Camerei Deputatilor si cu ... citeste toata stirea