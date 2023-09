Willis Tower Watson, broker de Asigurare-Reasigurare (fost Gras Savoye Romania), a numit-o pe Daniela Stoica in functia de director general al Willis Towers Watson Romania, urmand sa preia functia dupa avizul din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Daniela Stoicas-a alaturat WTW in 2016, cea mai recenta pozitie detinuta fiind de Head of Corporate Risk and Broking. Intainte de WTW, a ocupat pozitii de leadership in Marsh, Asirom Vienna Insurance Group si ... citeste toata stirea