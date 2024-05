Noua centrala electrica pe gaz de la Mintia, din judetul Hunedoara, cu o investitie estimata la 1,4 miliarde de euro, a primit Acordul de Mediu. Prima turbina va ajunge in centrala pana la finalul lunii mai

Noua centrala electrice pe gaz de la Mintia, din judetul Hunedoara, cu o investitie estimata la 1,4 miliarde de euro, a primit saptamana aceasta acordul de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara."Noua centrala va produce energie electrica in conditii mai prietenoase cu mediul, datorita emisiilor foarte scazute de pulberi PM 10 si PM 2,5, cu impact minim asupra mediului. Mai mult decat atat, oxizii de sulf care se gaseau in trecut printre emisiile centralei, nu mai exista in ... citește toată știrea