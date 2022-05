Noua lege offshore urmeaza sa primeasca astazi votul final

Legea anterioara avea 80% "government take", acum are "doar" 60%Comisiile de buget, finante si industrii ale Camerei Deputatilor au adoptat ieri un raport de admitere pentru noua versiune a legii offshore, care merge in plenul Camerei pentru votul final, programat astazi. Proiectul de lege redeseneaza regimul fiscal pentru exploatarea si comercializarea gazelor astfel incat OMV Petrom (SNP) si Romgaz (SNG) sa ia decizia finala de investitie pentru perimetrul Neptun Deep, cel mai mare din zona ... citeste toata stirea