Noua normalitate? Datoria publica sta de 3 luni la peste 50% din PIB, un nivel altadata de neinchipuit. Datoria publica a crescut cu 18 miliarde de lei de la inceputul anului, dar in martie a scazut cu circa 3 mld. lei

a(Trade Mark)Statul roman se finanteaza la cel mai mare cost din regiune.Datoria publica a Romaniei a ajuns in martie la aproape 594 mld. lei, in scadere fata de cele 597 mld. lei, cat era datoria in februarie 2022, dar la un plus de 18 mld. lei fata de inceputul anului. Astfel, de 3 luni datoria publica a trecut peste 50% din PIB-ul Romaniei din 2021, un nivel, de altfel, de neconceput in 2019, cand, pentru o economie ca a Romaniei, limita datoriei publice ca nivel in PIB era considerata la ... citeste toata stirea