Noua presedinta a BEI, la Bucuresti: Am acordat finantari de 4,1 mld. euro anul trecut Romaniei, nivel istoric record

Nadia Calvino, noua presedinta a Bancii Europene de Investitii, care incepe azi o vizita iin Romania, a acordat un interviu Ziarului Financiar in care afirma ca Romania a beneficit de finanari record in 2023."Romania a fost printre cei mai mari beneficiari ai finantarii din partea Grupului BEI in 2023 in raport cu dimensiunea economiei sale. Noi imprumuturi si alte instrumente financiare angajate anul trecut s-au ridicat la 4,1 miliarde euro, reprezentand aproximativ 1,3 % din PIB-ul Romaniei, ... citește toată știrea