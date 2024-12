Noul Guvern Ciolacu a depus juramantul la Palatul Cotroceni

Ministrii Cabinetului Ciolacu au depus juramantul de credinta in fata presedintelui Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Cotroceni.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis la finalul ceremoniei ca...Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis la finalul ceremoniei de investire a noului Guvern ca intra intr-o perioada "dificila" in noile lor responsabilitati si a subliniat importanta stabilitatii si a mentinerii parcursului pro-european al ... citește toată știrea