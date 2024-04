Noul laborator al Centrului de inginerie Huf Romania: Cea mai mare si moderna locatie de testare a companiei la nivel global

Huf, companie specializata in sisteme de acces si autorizarea in conditii de siguranta a masinii, a inaugurat saptamana aceasta Laboratorul de testare al Centrului de inginerie Romania (TCRL) din Timisoara. TCRL este cel mai mare centru de testare si validare al companiei la nivel global."Huf urmareste o strategie clara de crestere: compania isi propune sa atinga vanzari nete de 2 miliarde de euro pana in 2031 - iar Huf Romania va juca un rol extrem de important in atingerea acestui obiectiv", ... citește toată știrea