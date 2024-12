Noul Parlament al Romaniei: cine sunt cei 465 de parlamentari care vor face legea pana in 2028

a(Trade Mark)Structura noului Parlament e claradar viitorul guvern ramane sub semnul intrebarii a(Trade Mark)PSDPNLUDMR si grupul minoritatilor nationale discuta intens structura viitorului Executivin timp ce USR ramane in afara discutiilor.Romania are un nou Parlament, format din 465 de deputati si senatori alesi sa reprezinte tara in urmatorii patru ani. Cu o structura politica dominata de PSDAUR, PNL, USR si UDMR si o scena politica in continua negociere pentru formarea guvernului, ... citește toată știrea