Noul premier britanic Liz Truss vrea sa majoreze pensiile, in contextul in care rata inflatiei in Marea Britanie a atins 10,1%, cel mai mare nivel din ultimii 40 de ani

Premierul britanic, Liz Truss, a dat asigurari miercuri, in Camera Comunelor, ca mentine angajamentul majorarii pensiilor, in contextul in care rata inflatiei a atins in septembrie nivelul de 10,1% in Marea Britanie."Noi am fost foarte clari in manifestul politic ca vom mentine corelatia tripla si mentin in totalitate acest angajament, la fel si ministrul Finantelor", a declarat Liz Truss in Camera Comunelor, conform postului de televiziune Sky News.Principiul "triplei coleratii" este in ... citeste toata stirea