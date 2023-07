Nova Poshta, cel mai mare operator postal cu capital privat din Ucraina, a capitalizat subsidiara din Romania cu aproape un milion de euro, potrivit datelor analizate de Profit.ro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit InsiderLa finele lunii iunie, Nova Poshta a deschis primul oficiu postal in Romania, in Capitala, si vrea sa mai deschida unul in tara pana la finele anului, obiectivul pentru 2024 fiind deschiderea altor opt unitati, in Bucuresti, ... citeste toata stirea