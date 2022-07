NU MERGE LA PROMULGARELegea avertizorilor de integritate, verificata de Curtea Constitutionala

Legea avertizorilor de integritateva fi dezbatuta in fata plenului Curtii Constitutionale in 21 septembrie, care a primit o contestare a respectivului act normativ, contestare initiata de USR si semnata de parlamentarii respectivei formatiuni politice si de colegii lor care, mai nou, fac parte din formatiunea politica condusa de Dacian Ciolos, REPER.USR a sesizat, ieri, CCR cu privire la legea avertizorilor de integritate, lege care, in forma impusa de coalitia PSD-PNL-UDMR, slabeste ... citeste toata stirea