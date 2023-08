Numarul posturilor ocupate din administratia publica a crescut si in luna iunie, pentru a patra luna la rand, desi ritmul a fost unul mai lent comparativ cu luna anterioara, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Astfel, in iunie, numarul de posturi ocupate a urcat cu 490, la 1.284.199 locuri, dupa ce in luna mai cresterea a fost una considerabila, de 4.395 de posturi. Guvernul a introdus in luna mai o serie de restrictii la angajarile din sectorul bugetar, fiind permise recrutari noi de ... citeste toata stirea