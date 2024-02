Nvidia, cel mai mare producator de placi video din lume, este de neoprit pe bursa americana: Timp de cateva ore compania a depasit Google, dupa ce acum o saptamana a intrecut Amazon

Nvidia a depasit miercuri, pentru scurt timp, Google ca valoare a capitalizarii bursiere, producatorul de placi video fiind unul dintre principalii beneficiari ai boom-ului inteligentei artificiale, scrie Seeking Alpha.Actiunile Nvidia au crescut in cursul zilei cu 2,3%, compania ajungand aproape la 1,82 trilioane valoare de piata. In acest timp Google a stagnat in jurul a 1,81 trilioane de dolari.Joia trecuta, Nvidia a depasit pentru ... citește toată știrea