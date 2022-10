Banca IFIS Spa, cu sediul principal in Milano (Italia), a capitalizat cu 9,64 milioane de lei, la 24,34 milioane de lei, subsidiara din Romania, care desfasoara operatiuni de factoring, IFIS Finance IFN, infiintata in urma cu doi ani.Piata locala de factoring a fost estimata la 3,68 miliarde de euro la finele primelor sase luni ale acestui an, in crestere cu 31,6% fata de iunie 2021, potrivit datelor ... citeste toata stirea