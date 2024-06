O cupola de caldura aduce vreme periculoasa in sud-vestul SUA

Peste 34 de milioane de americani se pregatesc pentru temperaturi extreme, in conditiile in care o cupola de caldura coboara spre partea de vest a SUA in aceasta saptamana, relateaza BBC si Reuters.Meteorologii ii avertizeaza pe locuitorii din California, Nevada, Utah si Arizona sa se pregateasca pentru temperaturi de peste 100 de grade Fahrenheit (37,8 grade Celsius) pana vineri, din cauza fenomenului meteo.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie. ... citește toată știrea