Bluespace Technology, companie cu sediul in Bragadiru (judetul Ilfov) si afaceri de 47 milioane de lei in 2022, a castigat o licitatie organizata de Ministerul Apararii Nationale (MApN) pentru achizitionarea unui numar de 3.700 de laptopuri, 6.328 de statii de lucru si 2.408 telefoane VoIP. Estimat la 249.229.050 lei, fara TVA, pentru patru ani, contractul a fost atribuit pentru aceeasi suma, in conditiile in care Bluespace Technology a fost unic ofertant, potrivit datelor analizate de Profit.