O noua amanare in procesul in care Calin Georgescu contesta anularea alegerilor. Avocatii au cerut inlocuirea judecatoarei din acest caz

Completul Curtii de Apel Bucuresti chemat sa se pronunte in contestatia depusa de Calin Georgescu cu privire la anularea alegerilor a decis sa amane cauza.Miza este solutionarea cererii de recuzare a judecatoarei, intrucat Calin Georgescu impreuna cu avocatii au sustinut ca aceasta este in conflict de interese si ca nu poate judeca in acest proces."S-au facut cateva cereri de recuzare, dupa care a trebuit sa discutam pe cereri de interventie, pe probatorii, pe exceptii, am iesit, intr-un ... citește toată știrea