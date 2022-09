O noua capitalizare la Euroins Romania, liderul pietei locale de asigurari. Peste 220 milioane de lei aduse in ultimii aproape doi ani

Euroins Romania, liderul pietei locale de asigurari, urmeaza sa-si majoreze capitalul social cu 55,791 milioane de lei, prin noi aporturi in numerar.Majorarea va fi efectuata prin emiterea de noi actiuni, la un pret de emisiune de 10 lei per actiune nou-emisa, din care valoarea nominala per actiune va fi de 1 leu, iar prima de emisiune per actiune, de 9 lei.Capitalul social al Euroins Romania va creste astfel la 567,54 milioane de lei.CITESTE SI Ministrul Muncii: Nu discutam de ... citeste toata stirea