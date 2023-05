Participarea doamnei Katalin Novak, presedintele Ungariei, la slujba de la Sumuleu Ciuc, cu prilejul Rusaliilor in lumea crestina occidentala, a constituit un nou prilej pentru o parte din mass-media si pentru politicieni de a arunca pe agenda zilnica vesnica tema a iredentismului maghiar care viseaza la ruperea Ardealului de Romania. Ca si in celelalte cazuri, introducerea acestei teme pe agenda publica a fost facuta in conditiile in care in prim-plan se afla greva generala a cadrelor ... citeste toata stirea