O veste buna: Inflatia in Europa scade pentru prima data in ultimele 17 luni

Preturile de consum au crescut cu 10% timp de un an pana in luna noiembrie, potrivit primei analize privitoare la cele 19 tari care utilizeaza moneda euro. Aceasta valoare este in scadere fata de un salt record de 10,6% in luna precedenta si este mai mica decat se asteptau economistii.Inflatia in Europa scade pentru prima data in ultimele 17 luni, potrivit CNN.In Germania, cea mai mare economie a blocului, inflatia anuala a scazut de la 11,6% la 11,3%, in timp ce in Franta cresterea ... citeste toata stirea