O veste extraordinara din Germania pentru Romania: Indicele increderii in economie a urcat la cel mai ridicat nivel din 2022

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:37
4 citiri
Increderea mediului de afaceri din Germania a crescut la cel mai ridicat nivel din 2022 la inceputul celui de-al patrulea trimestru, alimentand sperantele ca cea mai mare economie a Europei incepe, in sfarsit, sa iasa din cei doi ani de contractie, scrie Bloomberg.
Aceasta este una dintre cele mai bune vesti si pentru Romania, in conditiile in care Germania este cel mai mare partener comercial al Romaniei.
Un indice al asteptarilor economice realizat de Institutul Ifo a urcat in octombrie la 91, ...citește toată știrea

