Oamenii cheltuiesc mai mult ca niciodata pe animalele lor de companie. Cheltuielile pentru ingrijirea copiilor, depasite

Industria ingrijirii animalelor de companie este in plina expansiune, cu produse precum detergenti vegani si mancaruri gourmet pentru caini. Branduri precum Dog by Dr. Lisa si Butternut Box ofera ingrijire si hrana premium pentru animale de companie, reflectand umanizarea in crestere a acestora, relateaza The Economist.In 2022, americanii au cheltuit 186 de miliarde de dolari pentru prietenii lor necuvantatori, depasind cheltuielile pentru