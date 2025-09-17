Editeaza

Oana Toiu cere un rol mai activ al OSCE in fata actiunilor destabilizatoare ale Rusiei

Sursa: Bursa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 05:39
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Toiu, a avut marti o intrevedere cu secretarul general al OSCE, Feridun H. Sinirlioglu, in cadrul careia a subliniat necesitatea cresterii implicarii organizatiei in consolidarea rezilientei statelor expuse actiunilor destabilizatoare ale Rusiei, cu accent pe Republica Moldova, transmite MAE.
Sefa diplomatiei romane a evidentiat sprijinul financiar acordat OSCE de catre Romania si a reafirmat angajamentul tarii noastre pentru principiile si

