Obama, campanie in Pennsylvania, pentru Kamala Harris

Fostul presedinte american, Barack Obama a tinut ieri un discurs de sustinere pentru vicepresedinta Kamala Harris. Obama a prezentat pasional argumente impotriva lui Donald Trump, in timpul unui miting de campanie desfasurat in Pennsylvania, in care s-a adresat in special electoratului masculin, relateaza news.ro.Barack Obama a sustinut-o pe Harris in repetate randuri, de cand aceasta a preluat stafeta dupa ce presedintele Joe Biden a renuntat la cursa electorala, in iulie, in urma unei ... citește toată știrea