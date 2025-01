Oficial: Romanii vor calatori fara vize in SUA de vineri. Ambasada Romaniei in SUA anunta un eveniment de oficiere a intrarii Romaniei in programul Visa Waiver, vineri, la Washington

Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunta un eveniment de oficiere a intrarii in programul Visa Waiver. Evenimentul se va desfasura vineri la Washington. Dupa acceptarea oficiala a Romaniei in program, romanii vor putea calatori fara vize in SUA, potrivit Mediafax. "Eveniment de oficiere la Washington a intrarii Romaniei in programul Visa Waiver. Secretarul pentru Securitate Interna al Statelor Unite Alejandro Mayorkas si ambasadorul Romaniei in Statele Unite Andrei Muraru se ... citește toată știrea