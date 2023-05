Organizatia Mondiala a Sanatatii ar putea, potrivit unui proiect de modificare a Regulamentului International de Sanatate (n.red. - regulament aprobat in anul 2005), sa impuna lockdown-ul in toate statele membre in cazul declararii unei viitoare pandemii, se arata intr-un articol publicat de cotidianul britanic The Telegraph.Daca proiectul respectiv, care contine 300 de amendamente, va fi adoptat de statele membre, OMS va capata puteri extinse si va putea sa impuna inchiderea frontierelor, ... citeste toata stirea