OMS trage un semnal de alarma: Variola maimutei poate fi stapanita daca actionam acum

Tarile ar trebui sa ia masuri rapide pentru a limita raspandirea variolei maimutei si sa faca schimb de date despre stocurile de vaccinuri, a declarat vineri un inalt oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii."Credem ca, daca punem in aplicare masurile corecte acum, probabil ca putem sa o stapanim cu usurinta", a declarat Sylvie Briand, director in OMS."Pentru noi, credem ca prioritatea cheie in prezent este incercarea de a limita aceasta transmitere in tarile non-endemice", a declarat ... citeste toata stirea