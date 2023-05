One United, cel mai activ dezvoltator de pe piata locala, controlat de antreprenorii Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, a semnat un contract de pre-vanzare a proiectului One Athenee contra sumei de 24 mil. euro, potrivit raportului companiei."In ianuarie 2023, One United Properties a obtinut autorizatia de construire pentru restaurarea unui monument istoric, fosta casa Braikoff, care a fost redenumita in One Athenee, situata pe strada Georges Clemenceau nr. 2, sector 1, Bucuresti, langa ... citeste toata stirea