One United inchiriaza 700 mp de birouri in One Cotroceni Park catre DP World Romania

One United Properties (BVB: ONE), unul dintre cei mai mari investitori si dezvoltatori de pe plan local, a semnat cu cei de la DP World Romania, furnizor de solutii logistice si lanturi de aprovizionare, pentru 700 mp de birouri pe o perioada de zece ani in cladirea de birouri de clasa A One Cotroceni Park. Consultant in cadrul tranzactiei a fost CBRE.In Romania, DP World si-a inceput operatiunile in 2004 odata cu cel mai important terminal de containere de la Marea Neagra.