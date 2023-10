Organizatia Natiunilor Unite a facut apel la crearea unor coridoare umanitare pentru livrarea de alimente in Gaza, in cadrul Programului de Alimentatie Mondial, in urma atacurilor aeriene israeliene de sambata si duminica, ca raspuns la atacurile Hamas, relateaza Reuters.Programul de Alimentatie Mondial (PAM) al ONU a cerut crearea de coridoare umanitare pentru a livra provizii alimentare in Gaza."Pe masura ce conflictul se intensifica, civili, inclusiv copii si familii vulnerabile, isi ... citeste toata stirea