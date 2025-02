OpenAI refuza oferta de 97 de miliarde de dolari a lui Elon Musk: Nu suntem de vanzare

Tensiunile dintre Elon Musk si OpenAI au atins un nou nivel, dupa ce consiliul de administratie al companiei de inteligenta artificiala a respins in unanimitate oferta de cumparare de 97,4 miliarde de dolari facuta de miliardarul american.Bret Taylor, presedintele consiliului OpenAI, a transmis mesajul ferm chiar pe platforma X (fostul Twitter), detinuta de Musk: "OpenAI nu este de vanzare".Disputa are radacini adanci in istoria companiei. Musk a fost unul dintre cei 11 fondatori ai OpenAI in ... citește toată știrea