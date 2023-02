Operatiune surpriza la Vivre Deco: Salvgardarea companiei prin cedare de actiuni

Un pachet reprezentand 15,99% din numarul total de actiuni al Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de home&deco din Europa Centrala si de Est (ECE), aflat insa in procedura de concordat din cauza dificultatilor financiare, a fost cesionat catre un SRL al companiei, Technologies by Vivre, titluri care vor putea fi ulterior subscrise/transferate, la un pret de 0,1 lei/actiune, catre creditorii ce sufera o reducere de creanta in planul de restructurare.Inainte de a fi prezentata ... citeste toata stirea