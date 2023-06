Operatorul prin cablu TV NextGen Communications, parte a grupului Orange Romania, a consemnat anul trecut o cifra de afaceri de 105,4 milioane de lei, in crestere cu 4,2% fata de 2021, potrivit datelor companiei. In schimb, operatorul a inchis pe minus, pierderea neta fiind de 12,5 milioane de lei, de la un profit net de 2,14 milioane de lei in 2021.Datoriile operatorului au avansat cu 30,1%, la 46,5 milioane de lei, iar creantele cu 65,3%, la 15,03 milioane de lei.Numarul mediu de salariati ... citeste toata stirea