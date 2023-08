In fiecare zi din 2022, 130 de romani, multi din Bucuresti, Timis sau Iasi, zonele cu cel mai mare PIB/capita, alegeau sa isi stabileasca domiciliul in alta tara. 2022 este anul in care statisticile din Romania au consemnat cel mai mare numar de romani care au emigrat defintiv, aproape 50.000 de oameni in total.Oare cum ar suna un exit-interviu cu acesti 50.000 de oameni?L-ar putea organiza Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciuca sau chiar presedintele Klaus Iohannis, la fel cum intr-o companie ... citeste toata stirea