Opinie Dragos Dragoteanu, Euroinvest: Consumul estimat, un jaf organizat! Povesti cu afaceri reale

Pandemia ne-a tinut in casa, ca intr-un arest la domiciliu. Din cand in cand, aveam voie sa iesim, cu declaratie pe propria raspundere. Orice militian putea sa ne opreasca si sa interpreteze situatiile in care puteam sa ne deplasam pe strada. Frica indusa in viata cotidiana a permis guvernului sa comande milioane de doze de vaccin. Toate au fost cumparate din banii nostri. Multe au ramas nefolosite si au expirat. Altele au fost donate. De ochii lumii sau din interes national. Consumul estimat a ... citeste toata stirea