In urma cu o luna sau doua am luat o amenda de 80 de lei pe RATB. Noroc ca aveam bani, daca nu aveam era dublu sau triplu. Ca n-am stiut, nu ca n-am vrut. Stiam ca poti plati cu cardul in autobuz, ca a instalat BCR smecherii de platit cu cardul. Ma duceam si eu cu dusul. La dus a mers cardul. La intors nu mai era smecheria BCR. Ma intorc, ma invart. Nimic. Si, cand soarta vrea sa faca misto de tine, hopa si burtosul care sta exact pe scaunul din fata ta: "biletul la control". Ca-o fi, c-o pati, ... citeste toata stirea