Opinie Radu Burnete, Confederatia Concordia: Criza de care ne temem

Sub arsita verii crizele stau si ele la umbra, dar asta nu inseamna ca tensiunile nu se acumuleaza in economie si societate. Cifrele INS au aratat surprinzator de bine, executia bugetara la fel si totusi in randul oamenilor de afaceri si al companiilor plutesc nelinisti mai mari decat oricand in ultimul deceniu. Temerea noastra este ca vom repeta criza din 2009 si 2010 nu in sensul desfasurarii ei - lumea e alta, problemele sunt altele, ci in candoarea cu care ne uitam la norii negrii care se ... citeste toata stirea