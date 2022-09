Opinie Sorin Paslaru, ZF: La ce folos sa exploatam gazul din Marea Neagra, daca nu exista garantia ca va fi folosit de consumatorii din Romania?

In conditiile in care toata Europa cauta surse alternative de gaz si investeste in conexiuni pentru acces la resurse, Romania nu are garantia ca gazul extras sau care va fi extras din Marea Neagra, de pe teritoriul sau, este consumat pe piata locala.O conferinta organizata ieri de Patronatul producatorilor de gaze din Romania din care fac parte OMV Petrom, Romgaz si mai nou Black Sea Oil & Gas, care a dat drumul la exploatarea offshore din Marea Neagra, a pus pe masa fractura logica in care se ... citeste toata stirea