Opinie Sorin Paslaru, ZF: "We need to make Europe strong again". A aparut un nou Trump in Europa? De ce spune unul din liderii de business ai Europei de Vest ca anii cei buni s-au dus si ce poate face Romania pentru a ramane pe drumul dezvoltarii

"We need to make Europe strong again - Trebuie sa facem Europa din nou puternica". Cine s-ar fi asteptat ca in ajunul Zilei Nationale, cand toata Romania se uita spre vest cu intrebarea cand vom fi si noi ca ei, unul din liderii de business ai Europei de Vest sa spuna ca anii cei buni ai Europei s-au dus?Si ce-ar trebui sa se intample ca sa revina? Andreas Treichl, fostul sef al Erste Bank, proprietarul BCR, acum presedinte al Fundatiei Erste, spune ca fara o noua integrare locul Europei in ... citeste toata stirea