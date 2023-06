Salariul in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, conform agerpres.ro."Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu, salariul minim va fi de 500 de euro, in perioada imediat urmatoare. Salariul trebuie sa ajunga la 1.000 euro si sa stiti ca este posibil, pana la inceputul anului 2025. In anul 2024 lucrul ... citeste toata stirea