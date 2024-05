Optimism de la BNR. Economia sta in buza recesiunii, cresterea anuala a PIB incetinind puternic, la doar 0,1% in T1/2024. Isarescu, BNR: "Noi nu vedem recesiune, riscul a fost pentru T1. Este bine ca s-a evitat si se va evita recesiunea"

a(Trade Mark)Pentru Romania a avea recesiune in conditiile unui deficit fiscal mare si care se corecteaza foarte greu nu este solutia optima, dimpotriva, o recesiune agraveaza politica fiscala si, in consecinta, are efecte negative si asupra inflatiei, dupa cum a spus Isarescu.Norii negri ai incertitudinii planeaza asupra economiei, cresterea PIB din primul trimestru (T1) din acest an fiind dezamagitoare, sub asteptarile analistilor. Romania a avut o crestere economica de doar 0,1% in T1/2024 ... citește toată știrea