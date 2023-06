Gigantul american Oracle, al doilea cel mai mare producator mondial de aplicatii software, dupa Microsoft, a inregistrat in 2022, prin cele trei subsidiare din Romania, un business de 1,43 miliarde de lei, de la 1,17 miliarde de lei in anul precedent. De asemenea, castigul net al celor trei subsidiare aproape s-a dublat, la 30,4 milioane de lei.Defalcat, Oracle Romania SRL a consemnat afaceri de 805,83 milioane de lei, de la 693,6 milioane de lei in 2021 si 818,95 milioane de lei in 2020. ... citeste toata stirea