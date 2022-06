Oracle in Romania: regres al afacerilor si profitului net

Gigantul american Oracle, cel mai mare producator mondial de aplicatii software, a inregistrat in 2021, prin cele doua subsidiare din Romania, un business de 1,17 miliarde de lei, in scadere cu 7,3% fata de anul precedent.Defalcat, Oracle Romania SRL a consemnat afaceri de 693,6 milioane de lei, de la 818,95 milioane de lei in 2020 si 955,89 milioane de lei in 2019.Profitul net al companiei a coborat cu aproape 87%, la 6,5 milioane de lei.CITESTE SI IBM Romania, inca un pas spre pragul de 1 ... citeste toata stirea