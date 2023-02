Orange in Romania - Afaceri de aproape 1,6 miliarde de euro

Grupul Orange Romania a realizat anul trecut o cifra de afaceri consolidata de 1,571 miliarde de euro, in scadere cu 2,6% fata de 2021. In ultimul trimestru al anului trecut, afacerile grupului au cumulat 403 milioane de euro, fata de 430 milioane de euro in intervalul octombrie - decembrie 2021.La finele anului 2021, afacerile anuntate de grupul francez pentru Romania au fost 1,235 miliarde de euro. Cifra include si veniturile fostului Telekom Romania Communications din ultimul trimestru al ... citeste toata stirea