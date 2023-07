Orange Romania, liderul pietei telecomunicatii in 2022 dupa cifra de afaceri, a castigat definitiv in dosarul privind o amenda de de 64,92 milioane de lei, pe care a primit-o in decembrie 2018 de la Consiliul Concurentei cu acuzatia de abuz de pozitie dominanta.Intr-o prima faza, operatorul telecom a obtinut anularea amenzii in iunie 2021, in urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti.Consiliul Concurentei a atacat decizia instantei cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a ... citeste toata stirea