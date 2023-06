Orange Romania si RCS&RDS, locurile 1 si 2 in piata locala de telecomunicatii dupa nivelul afacerilor in 2022, s-au inscris la o licitatie organizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentu servicii de comunicatii electronice (VPN, Internet, legatura nivel OSI 2, telefonie fixa, telefonie mobila). Bugetul contractului a fost estimat la 13,63 milioane de lei, fara TVA, pentru o perioada de 4 ani."Pe durata intregului acord-cadru se estimeaza ca ... citeste toata stirea