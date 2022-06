"Orice investitie care are un impact pozitiv asupra mediului reprezinta un element de crestere a competitivitatii pentru respectiva companie"

Companiile nu ar trebui sa se teama sa faca investitii pentru a deveni sustenabile, deoarece desi pe termen scurt ele sunt vazute drept cheltuieli, pe termen lung duc la cresterea profitului si imbunatatirea imaginii pe care firma o are in piata. Aceasta este una dintre concluziile speakerilor care au participat la videoconferinta Finantari europene pentru business sustenabil, realizata de Ziarul Financiar in parteneriat cu BRD - Groupe Societe Generale."Sustenabilitatea este o componenta de ... citeste toata stirea