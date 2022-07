OTP Leasing castiga in dosarul unei amenzi a Consiliului Concurentei pentru "participarea la un schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial"

OTP Leasing a reusit sa convinga Curtea de Apel Bucuresti in dosarul privind anularea unei amenzi pe care Consiliul Concurentei a aplicat-o companiei in decembrie 2020, pe motiv ca, alaturi Asociatia Societatilor Financiare din Romania - ALB si 15 companii membre ale acesteia, ar fi incalcat legislatia in domeniul concurentei, prin "participarea la un schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial". Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs.Sanctiunile au insumat 41.251.774 ... citeste toata stirea